Sorprese a rubare vengono uccise e date in pasto ai maiali

Sono stati ritrovati due corpi femminili in stato di decomposizione all’interno di una fattoria sudafricana. La loro morte è stata ricondotta a tre uomini, tutti impiegati all’interno dell’azienda agricola in questione.

I tre sono stati citati in tribunale martedì 10 settembre nella provincia del Limpopo (Sudafrica): le accuse sono ricadute inizialmente sul proprietario della fattoria e successivamente su due collaboratori, rispettivamente supervisore e dipendente del podere.

Questi, nonostante si trovino già in cella, dovranno rispondere a capi d’imputazione come omicidio premeditato, tentato omicidio e possesso di arma da fuoco senza licenza. Per quanto concerne l’omicidio delle due donne, sarebbe avvenuto ad agosto, secondo dinamiche non ancora completamente definite.

L’ipotesi più accreditata è che un camion accostatosi alla fattoria per scaricare delle merci abbia fatto entrare abusivamente le due donne per sottrarre probabilmente alcuni prodotti. Queste, soprese a rubare, sarebbero state colpite e uccise. L’uomo che le aveva accompagnate è rimasto ferito, ma nonostante ciò è riuscito a raggiungere il ciglio della strada e a chiamare aiuto. Grazie alla sua testimonianza, i due corpi sono stati ritrovati in pieno stato di decomposizione accanto ai maiali, che intanto se ne erano cibati.

