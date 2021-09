Sorpresa in stazione ferroviaria con uno storditore

TRIESTE - La Polfer di Trieste ha denunciato a piede libero una 66enne per porto d’armi o oggetti atti ad offendere una donna 66enne.

In stazione era stata sorpresa con uno storditore, privo di marchio di fabbrica e di alcuna certificazione di sicurezza.



Ha l’apparenza di una comune torcia elettrica in metallo, munita di testa dentata per sfondare vetrate in caso di necessità, lunga 19 cm.

Tuttavia, oltre ad emettere il normale fascio di luce, l’apparecchio, a piena carica, può rilasciare una potente scossa elettrica capace di stordire la vittima.

L'oggetto non si può detenere legalmente in Italia, nemmeno per difesa personale. La donna è stata denunciata a piede libero: l’oggetto è stato sequestrato.