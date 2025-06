Sorpresa al matrimonio: la sposa incontra il bambino a cui è stato donato il cuore del figlio e ne ascolta il battito

Il giorno del suo matrimonio è stato ancora più speciale: la sposa ha potuto ascoltare, munita di stetoscopio, il battito del cuore di suo figlio (morto 2 anni prima), donato a un bambino di sette anni.



Tutto è avvenuto il 25 Maggio a Hiawassee, in Georgia, davanti a amici e familiari, che hanno immortalato il momento: prima di percorrere la navata, la sposa si è fermata ad ascoltare il battito del cuore del bambino di sette anni, che oggi vive grazie a quello di suo figlio. Lo ha ascoltato con uno stetoscopio donatogli dalla famiglia del bambino di sette anni. “È stato un momento così commovente, per la prima volta mi sono sentita così vicina a lui dal giorno dell’incidente”, ha raccontato la sposa ricordando il figlio defunto.



Il 18 aprile di 2 anni fa la donna era in macchina con i suoi 2 gemelli, quando all’improvviso un camion gli ha travolti: nell’incidente perse la vita uno dei piccoli. I genitori decisero di donare gli organi, salvando così le vite a diversi bambini, tra cui quello che ha ricevuto il cuore.



Da tempo la famiglia della sposa e quella del bambino ricevente erano in comunicazione, ma non si erano mai incontrati fino al giorno della cerimonia, quando la sposa ha deciso di invitarli. È stata una sorpresa per tutti, anche per lo sposo.