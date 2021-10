Lo sorprendono sul treno con 500 schede Sim per cellulari

PADOVA - Dieci indagati, 1.998 persone controllate, 201 servizi di vigilanza nelle stazioni e 13 a bordo treno, 11 servizi antiborseggio in abiti civili e 18 i pattugliamenti lungo linea nelle tratte ferroviarie di competenza.



È questo il bilancio dell’attività del personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, nella settimana scorsa. Nella stazione di Padova, il personale Polfer ha denunciato un 34enne per furto aggravato.

A seguito di attività di indagine, l’uomo è stato riconosciuto responsabile di un furto commesso lo scorso 24 settembre nella sala di attesa della stazione di Padova, ai danni di un viaggiatore al quale aveva sottratto il cellulare.

Riconosciuto e fermato dai poliziotti, mentre si aggirava per lo scalo, è stato accompagnato negli uffici di polizia, dove è stato trovato in possesso del cellulare, provento del furto precedentemente perpetrato. Lo stesso si era già reso autore nel luglio scorso di un furto di un computer ai danni di una persona ipovedente, a bordo di un convoglio nella tratta Padova-Monselice, reato per il quale era stato già indagato dalla Polizia Ferroviaria.



Il 34enne, irregolare sul territorio italiano e gravato da un ordine di espulsione, è stato condotto presso FUfficio immigrazione della Questura di Padova per essere accompagnato al C.I.E. di Torino ai fini dell’espulsione.

Nella stazione di Venezia Mestre, gli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale hanno denunciato per furto un 23enne. Il reato è stato segnalato dalla vittima alla quale il giovane aveva strappato di mano il cellulare, mentre, impegnata in una conversazione telefonica, stava percorrendo il sottopasso ciclopedonale della stazione.



Grazie alla descrizione fornita e alla visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, l’uomo è stato identificato e di lì a poco fermato dai poliziotti in abiti civili, che stavano monitorando le aree adiacenti alla stazione. A seguito degli accertamenti, il 23enne è stato indagato anche per la violazione della normativa sugli stranieri.

Il personale in servizio di vigilanza a bordo di un treno notturno a lunga percorrenza, nella tratta Chiusi-Chianciano Terme- Venezia S. Lucia, ha segnalato all’ A.G., per ricettazione, un uomo di 34 anni, trovato in possesso di oltre 500 sim card per cellulare, di cui non ha saputo fornire alcuna spiegazione e che sono state poste sotto sequestro.

Sette i provvedimenti di allontanamento in materia di daspo urbano, a tutela della sicurezza dei cittadini e del decoro urbano, emessi nella stazione di Padova nei confronti di persone solite infastidire i viaggiatori in transito. Controlli intensificati lo scorso sabato, nell’ambito di un servizio organizzato dalla locale Questura, presso la stazione di Treviso dal personale Polfer, in occasione della tradizionale fiera di S. Luca.