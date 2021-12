Lo sorprendono con marijuana già divisa in dosi

PADOVA - Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti nelle zone del Comune di Padova maggiormente interessate dalla microcriminalità e da fenomeni di spaccio, il 21 dicembre i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, grazie all’impiego delle unità cinofile, hanno proceduto all’arresto di un senegalese per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.



Nel dettaglio, nel corso di un posto di controllo nel quartiere “Arcella”, lungo Corso Tre Venezie, una pattuglia del Gruppo, in uniforme, notava una persona in bicicletta, che, alla vista dei militari, cambiava repentinamente direzione cercando di dileguarsi tra le auto in sosta all’interno del parcheggio in prossimità di uno stabile.

Vista l’ingiustificata reazione, i militari, dopo un breve inseguimento, riuscivano prontamente a raggiungere e bloccare il fuggitivo, invitandolo invano ad esibire un documento utile all’identificazione.



Intervenuta un’unità cinofila antidroga del medesimo Reparto, la stessa segnalava con decisione la presenza sulla persona di sostanza stupefacente, motivo per cui si procedeva alla perquisizione personale del fermato, che consentiva di rinvenire complessivamente grammi 38,56 di marijuana, suddivisa in 21 bustine di cellophane, contenenti piccole quantità della stessa sostanza pronta per lo spaccio, nonché 760 euro in banconote di piccolo taglio e un telefono cellulare.

I militari operanti traevano in arresto il soggetto fermato, che, una volta compiutamente identificato, è risultato gravato da numerosi precedenti specifici di polizia, nonché già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e di una misura di prevenzione personale di divieto di dimora nella Regione Veneto.



L’operazione condotta dal Finanzieri di Padova s’inquadra nelle più generali funzioni di controllo del territorio, specie nei principali punti di aggregazione del capoluogo di provincia, e testimonia il costante impegno del Corpo nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, per fini di pubblica sicurezza, a tutela di tutta la cittadinanza e, in particolare, dei più giovani.

L’Autorità giudiziaria ha autorizzato la divulgazione delle predette notizie agli organi d’informazione.