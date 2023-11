La sorprendente trasformazione di Sarah grazie al trucco: "Dicono che sono brutta ma non mi interessa"

"Non spaventatevi" o "Sono sempre io”. Sono queste i titoli che accompagnano i video dell’incredibile trasformazione di Sarah con il solo potere dei trucchi. I video della tiktoker e truccatrice 35enne Sarah Andres di Edmonton, Canada, conosciuta sui social come “lashesandlosing”, sono diventati virali sui social grazie al suo straordinario talento nel makeup, ma soprattutto per la sua audace autenticità. Con quasi un milione di follower sui suoi canali social, Sarah non è solo una maga del trucco, ma anche una portatrice di un potente messaggio di accettazione di sé e body positivity.



Nei suoi video la 35enne inizia mostrandosi senza trucco, senza denti, e con abiti lontani dagli standard di bellezza imposti dalla società e poi mostra la sua trasformazione sorprendente a ritmo di musica grazie a ombretti glitterati e rossetti liquidi.

Nonostante la sua crescita rapida sui social e il suo messaggio positivo Sarah non è immune alle critiche riguardo al suo aspetto fisico. Tuttavia, la tiktoker affronta le critiche con determinazione, rispondendo con saggezza: "Dicono tutti che sono brutta, ma non mi interessa, perché ciò che sono lo so solo io".

Foto da Instagram