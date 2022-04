Sorpassi azzardati, urta un veicolo e scappa: beccato

CASTELFRANCO - Nella notte del 25 aprile, lungo la SR53 nei pressi dell’incrocio in località Bella Venezia una berlina grigia si apprestava ad effettuare sorpassi ad alta velocità.

Durante la manovra ha urtato un’utilitaria condotta da una ragazza di vent'anni e, nonostante l’impatto, ha continuato nella sua corsa con continui sorpassi.

La giovane, dopo un attimo di smarrimento e shock, ha accostato il veicolo per constatare i danni e riprendersi da colpo subito.

All’indomani dell’accaduto si è recata al Comando di Polizia Locale di Castelfranco Veneto per denunciare il fatto.



Gli agenti, rassicurata la ragazza, si sono messi subito sulle tracce del mezzo riuscendo - anche grazie ai segni lasciati sulla fiancata ad identificarlo – a risalire dapprima al modello di vettura e, successivamente, per mezzo della videosorveglianza comunale, al proprietario.

Nella giornata successiva, al mattino presto, una pattuglia ha indviduato il veicolo in un parcheggio pubblico. E quindi ha proceduto a rilevarne i danni. Successivamente il proprietario – un cinquantenne residente nella castellana - è stato convocato convocato presso il Comando dove si è proceduto ad identificazione, fotosegnalamento e alla successiva denuncia a suo carico.