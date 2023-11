La sorella di Giulia indignata per la parole di Salvini: “Dubita della colpevolezza di Turetta perché bianco, perché di buona famiglia”

VENEZIA - «Ministro dei trasporti che dubita della colpevolezza di Turetta perché bianco, perché “di buona famiglia”. Anche questa è violenza, violenza di Stato»: lo scrive Elena Cecchettin, la sorella di Giulia trovata morta dopo essere uscita con il suo ex, Filippo Turetta, arrestato oggi in Germania su mandato di cattura internazionale perchè sospettato dell'omicidio. Una vicenda che ha dilaniato non solo due famiglie, due comunità ma tutta l’Italia che fino all’ultimo ha sperato in un epilogo ben diverso. A scatenare il biasimo della sorella le affermazioni di Matteo Salvini: «Se colpevole, nessuno sconto di pena e carcere a vita». Ovviamente in uno stato di diritto fino al terzo grado di giudizio si è innocenti ma nessun altro ha sentito l’esigenza di sottolineare questa ovvietà, tanto più che anche il padre di Filippo oggi, ha auspicato che la giustizia faccia il suo corso, aggiungendo: «Mio figlio pagherà per quello che ha fatto».



Ma Elena cita anche la scrittrice Carlotta Vagnoli che riferendosi al ministro Matteo Salvini pubblica questa riflessione: «Ministro il cui partito (insieme a FdI, che però ha scelto l'astensione), a maggio ha votato contrariamente alla ratificazione della convenzione di Istanbul. Così, nel caso voleste altri motivi per comprendere quanto il femminicidio sia un omicidio di Stato». Il documento citato è la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica: un trattato internazionale di grande rilevanza sul piano del diritto, che era stato approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011.