Sopravvive ad un cancro, vince 4 volte alla lotteria e diventa milionario

Tre vincite alla lotteria in pochi mesi, una quarta oltre dieci anni fa. Un pensionato dell’Alberta (Canada) ha sbancato la fortuna accumulando un jackpot complessivo di circa 3 milioni di dollari.



Una storia che ha dell’incredibile: l’uomo, sopravvissuto a un cancro, grazie al denaro vinto può finalmente godersi una vita serena al fianco della moglie. Solo negli ultimi mesi ha incassato 2,5 milioni di dollari, mentre oltre dieci anni fa aveva già vinto 250mila dollari.



Il colpo di fortuna più recente è arrivato lo scorso 3 maggio, quando ha acquistato un biglietto del Lotto 6/49 in una stazione di servizio, vincendo 1 milione di dollari. Ma non era la prima volta: lo stesso importo lo aveva già portato a casa il 16 novembre precedente. E ancora prima, il 20 agosto, aveva vinto 500mila dollari grazie al Lotto Max, sfidando probabilità di una su 33,3 milioni.