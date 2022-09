Sopralluogo a Istrana, gli trovano la carta di credito rubata con cui pagava in un bar di Mogliano

ISTRANA / MOGLIANO - I Carabinieri della Stazione di Istrana hanno deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito un 31enne di origini albanesi dimorante nel veneziano.

Nel corso di un controllo lo straniero era stato trovato in possesso della carta con la quale, secondo gli accertamenti dei militari dell'Arma, risultavano essere state fatte delle consumazioni, nello scorso mese di luglio, in un bar di Mogliano Veneto, per alcune decine di Euro.

Della carta era stato denunciato lo smarrimento da parte del titolare, un 37enne istranese.