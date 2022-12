Sono saliti a 27 i morti causati dalla tempesta polare negli Stati Uniti

La tempesta d'inverno con temperature record ha provocato almeno 27 morti negli Stati Uniti. L'ondata di maltempo, con neve e vento gelido, ha lasciato conseguenze drammatiche in un lungo elenco di stati: Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado e Michigan. Secondo le previsioni meteo del National Weather Service, la situazione dovrebbe lievemente migliorare nelle prossime ore. Rimane però l'invito ad evitare gli spostamenti: i rischi maggiori riguardano gli automobilisti che potrebbero rimanere bloccati e isolati.

Nello stato di New York, nell'area di Buffalo, segnalate temperature fino a -50 gradi. Migliaia di case sono isolate in zone in cui sono caduti oltre 60 centimetri di neve