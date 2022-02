"Sono positivo, ma sto bene grazie al vaccino"

JESOLO - Il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia è positivo al Covid, ma è asintomatico.



Lo ha detto lui stesso tramite una nota del comune: “Il virus mi costringerà a ferie forzate. Venerdì scorso mi sono svegliato con qualche sintomo influenzale così mi sono sottoposto a tampone, per fugare ogni dubbio. Con grande stupore, sono risultato positivo.



Sto bene, fatto salvo per ciò che si affronta durante una qualsiasi influenza stagionale, e per questo non mi sono spaventato pur rimanendo a riposo e sotto osservazione come indicatomi dal medico. Ho però pensato molto a ciò che sto affrontando e a come avrebbe potuto essere senza le tre dosi di vaccino".