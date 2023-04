Sono 33.500 i lavoratori con disabilità: un posto su tre è scoperto

VENEZIA - Sono circa 33.500 i posti di lavoro occupati da persone con disabilità in Veneto, di cui 32 mila in 12 mila aziende soggette agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul collocamento mirato, e 1.300 ad altre 8.800 aziende senza obblighi di assunzione. Il dato emerge dal report dell'Osservatorio di Veneto Lavoro basato sull'analisi dei prospetti che i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti sono tenuti a trasmettere. In base ai criteri definiti dalla normativa, a livello regionale i posti di lavoro riservati alle persone con disabilità sono 49.750; quelli scoperti sono poco più di 16 mila, per un tasso di scopertura pari al 32%. A questi andrebbero inoltre sottratte le posizioni relative alle imprese che hanno richiesto una sospensione dell'obbligo per situazioni di crisi, o che l'hanno assolto tramite convenzioni. Nel 2022 il 57% delle aziende risultava aver adempiuto pienamente agli obblighi di assunzione.

Le maggiori difficoltà si riscontrano nelle aziende più grandi, tenute a inserire più di 35 disabili, e all'opposto in quelle più piccole, tenute ad assumere una sola persona, mentre le quote di copertura più elevate si registrano tra le aziende con un obbligo di riserva relativo a 5-7 lavoratori. I tassi di copertura più elevati si riscontrano nel settore del credito, nell'industria estrattiva, nel farmaceutico, nell'editoria e cultura e nelle utilities, mentre le aziende della concia, del marmo, del turismo, dei trasporti e delle attività di pulizia presentano le maggiori difficoltà nell'assolvimento dell'obbligo. I disabili occupati sono prevalentemente uomini (56%), con un'età superiore ai 55 anni e una percentuale di disabilità inferiore al 66% (oltre l'80% del totale). I giovani costituiscono una componente molto marginale. La maggior parte dei lavoratori è impiegata con contratto a tempo indeterminato e nei settori dei servizi alla persona, del metalmeccanico e nei comparti del made in Italy. I disabili disoccupati risultano 30.203, prevalentemente uomini (54%), con cittadinanza italiana (91%) ed età superiore ai 40 anni, spesso in possesso della sola licenza media. Entro 12 mesi oltre la metà degli iscritti ha avviato un rapporto di lavoro, spesso già entro il primo mese, con tassi sensibilmente più elevati al crescere del titolo di studio.