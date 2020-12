Sonnambula a 3 anni, esce dalla camera di notte e muore assiderata

Tragedia in Russia, in una cittadina dei Monti Urali, dove una bimba di 3 anni è morta assiderata dopo essere uscita dalla sua camera di notte. La piccola, che soffriva di sonnambulismo, è andata in una parte della casa non riscaldata, dove la temperatura era di -15°. Non riuscendo poi a tornare indietro, è morta di freddo.

I genitori non si sono accorti di nulla e l’hanno trovata distesa a terra solo l’indomani mattina. Inutile è stato ogni tentativo di salvarla.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta. I genitori rischiano il carcere con l’accusa di omicidio per negligenza. L’altro figlio della coppia è stato affidato ai servizi sociali.