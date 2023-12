Solo per il giorno del suo compleanno chiede "tante olive sulla pizza". La sorpresa della pizzeria diventa virale

Il giorno del compleanno è sempre atteso con ansia, un'occasione per festeggiare con amici e familiari ed essere circondati da affetto. Ma cosa succede quando sembra che nessuno si ricordi di te? Questa è la triste storia vissuta da un ragazzo statunitense, la cui storia è diventata virale sui social media, grazie alla dolce e inaspettata sorpresa preparata da una pizzeria.



Il protagonista della storia ha deciso di trascorrere la sua serata di compleanno con una pizza, forse cercando di consolarsi per la mancanza di auguri da parte della famiglia. Ciò che ha colpito il personale della pizzeria è stata la richiesta speciale sul suo ordine: "Oggi è il mio compleanno e nemmeno la mia famiglia mi ha chiamato. Sono molto triste e, allo stesso tempo, adoro le olive, quindi volevo chiedere se fosse possibile aggiungere alla mia pizza quante più olive nere possibili. Vorrei che ne metteste così tante da dubitare che faccia bene a me mangiarle e a voi guardarle. Ovviamente, tutte quelle che potete senza rischiare di essere licenziati. Grazie”.



Il risultato è stato un gesto di gentilezza e empatia da parte della pizzeria, che ha consegnato al ragazzo una pizza bianca carica di olive. Ma la sorpresa non si è fermata qui. Quando il ragazzo ha aperto il cartone, ha trovato disegnata una torta con tanto di candeline, un tocco creativo e affettuoso che ha reso la sua cena meno solitaria.