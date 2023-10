Solo il 25% dei lavoratori è soddisfatto del suo posto

VENEZIA - In Veneto solo il 25% dei lavoratori si dichiara pienamente soddisfatto della propria posizione lavorativa e circa il 48% si sente abbastanza apprezzato e stimato sul posto di lavoro. Sono tra le principali evidenze di una ricerca nazionale di Maw, agenzia per il lavoro parte di W-Group, su un campione di oltre 2.600 lavoratori italiani, di cui circa un 10% proviene dal Veneto. Sul posto di lavoro, i dipendenti veneti mettono al primo posto l'avere uno stipendio adeguato (77%): a Padova lo indica il 78%, a Rovigo e Verona l'83%, a Treviso il 79%, a Venezia il 67%, e a Vicenza il 77%.

Oltre allo stipendio, i lavoratori veneti desiderano anche un bel clima lavorativo (56% per Vicenza, 73% per Verona, 55% per Venezia, 62% per Treviso, 46% per Padova, in media per il 59% in tutto il Veneto), crescita personale (33% per Vicenza, 53% per Verona, 43% per Venezia, 39% per Treviso, 50% per Padova, 43% per tutto il Veneto), un ambiente confortevole in azienda (41% in tutta la regione, 42% a Vicenza, 47% a Verona, 40% a Venezia, 40% a Treviso, 34% a Padova) e che i carichi di lavoro siano adeguati (39% in tutta la regione, 39% a Vicenza, 53% a Verona, 35% a Venezia, 44% a Treviso, 31% a Padova). (ANSA).