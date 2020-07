La solidarietà non si ferma col Coronavirus: 1400 euro per il Piccolo Rifugio

VITTORIO VENETO – Durante il lockdown si è fermata l’intera Italia, ma non la solidarietà a favore del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto. Grazie al progetto “Bombis Lab 1.0 - Piccoli gesti per la salvaguardia dell'ambiente” sono stati raccolti e donati 1.400 euro che permetteranno di avviare non uno, bensì due corsi di arte-terapia a favore delle donne e degli uomini con disabilità.

Nel corso del 2019 al Piccolo Rifugio era stato condotto un laboratorio artistico. Tra i più bei disegni prodotti, i clienti dei negozi “Stile di guida” di Mescolino di Manua Maier e “La sognivendola” di Cordignano di Valentina Gava, votando sui social, hanno scelto quale trasformare in maglietta: è nata così “Un mare di luce”, maglietta bianco blu impreziosita da motivi marini (in foto sopra).

«La festa per presentare e vendere le magliette era programmata per il 18 marzo. Ma 10 giorni prima scattò il lockdown per proteggere dal Covid19, e quindi tutto fu inevitabilmente cancellato – ripercorre il Piccolo Rifugio -. L'intero progetto “Bombis Lab” sembrava in bilico. Difficile immaginare che in tempi così angosciosi per tutti, ci fossero ancora tanti slanci di solidarietà. Invece Maier e Gava provarono comunque a mettere in vendita le magliette. Dapprima solo online, poi, con l'alleggerirsi delle restrizioni, anche nei negozi. E la risposta ha superato le più rosee previsioni». Tutte le magliette realizzate sono state vendute e si è anche provveduto ad una ristampa.

Tutto il ricavato delle magliette, tolte le sole spese, è andato al Piccolo Rifugio, con consegna dei 1.400 euro avvenuta pochi giorni fa.