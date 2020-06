Sogna il padre che le dà i numeri: i suoi clienti vincono oltre 50mila euro grazie ai suoi consigli

VITTORIO VENETO - Sono coincidenze a dir poco da brividi, quelle che hanno per protagonista Miriam Scarpis. Nella sua tabaccheria-profumeria di via Dalmazia, oggi, sono stati vinti al Lotto più 50mila euro.

Ma non sarebbe niente di speciale, se non avesse raccontato la storia che c’è dietro.

Perché a dare i numeri vincenti ai suoi clienti è stata proprio lei, dopo aver sognato il defunto padre Giovanni, mancato qualche mese fa.

“I tre numeri che ho consigliato vengono da un sogno con mio papà Giovanni – spiega Miriam -. Li avevo dati un paio di settimane fa, e oggi sono arrivate le vincite”.

Sono state diverse le persone che hanno ascoltato i consigli della donna e che hanno azzeccato i numeri vincenti, usciti sulla ruota di Firenze, per una vincita totale di oltre 50mila euro. Un terno composto dai numeri 38, 48 e 90.

Una bella soddisfazione per Miriam, la cui tabaccheria è sempre stata particolarmente fortunata. Un’altra giornata da ricordare per l’attività di via Dalmazia, soprattutto dopo un brutto periodo come quello appena trascorso a causa del Coronavirus.

E ad aggiungere un’ulteriore sfumatura che sa di fatalità c’è anche la data: oggi è San Giovanni.