Sofia Polentes campionessa italiana di Giavellotto

VITTORIO VENETO - Nessuna come lei: Sofia Polentes, talento emergente di Vittorio Atletica, è la nuova campionessa italiana cadette di lancio del giavellotto. Ha vinto il titolo sabato 5 ottobre, allo stadio Chiggiato di Caorle, nella prima giornata della rassegna tricolore under 16.

Vittoriese, classe 2009, Polentes ha lanciato a 41.28, conquistando il primo dei sette titoli vinti dalla rappresentativa veneta nell’appuntamento tricolore. Sulla pedana dello stadio Chiggiato, in una mattinata fredda e ventosa, Sofia è stata l’unica atleta a superare i 40 metri. Ama leggere libri thriller e per certi versi anche la sua gara è stata da “fiato sospeso” perché all’ultimo lancio è passata dal quinto al primo posto.

“La misura vincente è arrivata alla sesta prova, dopo una gara in crescendo ma anche molto sofferta – conferma Mario Marcon, punto di riferimento del settore lanci di Vittorio Atletica e allenatore di Sofia in collaborazione con Edy Felet -. Poco prima dell’ultimo lancio, sistemati alcuni particolari tecnici, le ho detto che poteva essere la sua grande occasione: evidentemente mi ha ascoltato ed è uscita questa misura da incorniciare. Alleno da una vita, credevo di esser abituato a tutto, ma lei è riuscita a farmi piangere”.

La prestazione di Caorle rappresenta anche il nuovo record personale per Sofia Polentes, che nell’occasione si è migliorata di ben 2.13 metri. “E’ una ragazza seria, sempre presente agli allenamenti. Ha braccia lunghe e un fisico perfetto per il giavellotto. Rispetto al 2023, in questa stagione si è migliorata di oltre 10 metri. Adesso iniziamo a fare sul serio: questo titolo italiano sarà un bell’incentivo”.

Con la sua vittoria, Sofia anche contribuito come meglio non avrebbe potuto all’argento della rappresentativa veneta nella classifica combinata del campionato italiano per regioni, vinta con uno solo punto di vantaggio dalla Lombardia.

Vittorio Atletica era presente alla rassegna tricolore con altri tre atleti: Nicolò Pasin, 21° nel giavellotto (43.87), Anita Marogna, 15^ nei 3 km di marcia (15’54”15) e Anna Giambalvo, 21^ nei 2000 (6’58”30).

Giorgia Meneghetti è bronzo nei 1000 cadette ai campionati italiani di atletica

Oggi a Caorle (VE) la triatleta 14enne al via con la rappresentativa veneta under 16

Arriva dal nuoto, un anno fa è approdata nel mondo del triathlon, oggi si conferma mezzofondista di razza. Parliamo di Giorgia Meneghetti, 14enne di Cordignano, studentessa al liceo scientifico Flaminio di Vittorio Veneto, che nella mattinata di oggi, domenica 6 ottobre, a Caorle si è messa al collo il bronzo nei 1000 ai campionati italiani di atletica leggera su pista. La portacolori di Silca Ultralite Vittorio Veneto, in gara con la divisa della rappresentativa regionale veneta under 16 (per il campionato italiano per regioni), ha corso la distanza in 2’58’’21, in una gara di altissimo livello, combattuta fin dai primi metri. Osservata speciale la corazzata Lombardia, presente, in seconda batteria, con ben sei atlete sulle 12 in gara. Giorgia nei primi 300 metri si ritrova attardata ed è costertta ad inseguire in una competizione che si rivela tatticamente convulsa. Negli ultimi 200 metri la trevigiana, con carattere e coraggio, ingrana la marcia e con una volata importante supera la piemontese che la precedeva, per andare a conquistare il terzo gradino del podio, dietro alla fortissima laziale Cristina Morelli (2’54’’86) e alla lombarda Matilde Paggi (2’56’’21).

Dopo aver gareggiato con il Nottoli Nuoto di Vittorio Veneto, poco più di un anno fa, la decisione, complice anche la presenza in squadra della sorella maggiore Giulia, di provare il triathlon. E il suo è stato un avvio, soprattutto nel podismo, davvero molto positivo. In inverno, Giorgia ha vinto cinque su sei gare regionali di cross (nella prima è arrivata seconda) del calendario Fidal Veneto, si è aggiudicata il titolo di campionessa regionale cadette (tra l’altro come la sorella, che ha primeggiato tra le allieve) e ai campionati itlaiani di corsa campestre, sempre con la maglia della rappresentativa regionale veneta under 16, si è messa al collo il bronzo. Per la parte podistica, è allenata dal presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti.

“Speravamo che Giorgia replicasse quanto fatto a marzo ai tricolori di cross, ma dobbiamo dire che non ha fatto molta esperienza nelle gare di atletica, essendo lei una triatleta - commenta Zanetti - Giorgia ha fatto i cross come allenamento per la triplice e poi qualche gara di atletica tra primavera ed estate sempre come allenamento per il triathlon. Ma la sua anima agonistica è uscita anche in questa occasione e con carattere è andata a prendersi la medaglia con una volata di carattere. Un bronzo come questo, senza contare su un allenamento specifico per il mezzofondo e al primo anno di categoria, è davvero un grande risultato”.

Silca Ultralite Vittorio Veneto è stata impegnata con altre due triatlete, in un altro campionato italiano, quello su strada di Arezzo. Nei sei chilometri valevoli per il titolo tricolore allieve, ottavo posto per Rebecca Gava in 22’11’’ e quindicesimo per Giulia Meneghetti in 22’49’’.