Sofia Goggia vince la discesa libera di Cortina

CORTINA D'AMPEZZO - Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo, regalando un’altra straordinaria prestazione. Per la 32enne bergamasca si tratta del 26° successo in carriera, il quarto sulla pista che ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026. Con un tempo di 1:33.95, Goggia ha dominato la gara grazie a una performance impeccabile nella seconda metà del tracciato, precedendo la norvegese Kajsa Lie, seconda a sorpresa, e la connazionale Federica Brignone, terza. Grazie a questo risultato, Brignone balza in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo con 539 punti e guida anche quella di discesa con 189 punti, seguita proprio da Goggia, ferma a 180.

La vittoria di Cortina rappresenta per Goggia il 19° successo in discesa libera e il secondo podio stagionale, dopo quello conquistato a Beaver Creek in super-G. La sciatrice azzurra ha commentato con entusiasmo: “Non c’è emozione più bella che vincere qui. Cortina non è una semplice gara, rappresenta molto di più per me, e tagliare il traguardo davanti a questo pubblico è stato unico”. Anche Brignone ha espresso grande soddisfazione per il suo primo podio nella località ampezzana: “Sono felicissima, non ero mai salita sul podio qui. Finalmente ce l’ho fatta ed è stata una grande emozione”. Per la valdostana si tratta del 74° podio in carriera. L’Italia festeggia così un podio quasi tutto azzurro, confermando il dominio delle sue atlete nella velocità e mantenendo alta l’attenzione in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo.