Socotherm: in Regione Veneto incontro per superare crisi

VENEZIA - Un incontro di aggiornamento sulla situazione di Socotherm spa di Adria (Rovigo), convocato dall'assessore regionale veneto al lavoro, Elena Donazzan, e gestito dal Dirigente dell'Unità di crisi aziendali, Mattia Losego, con l'assistenza della Direzione Lavoro della Regione del Veneto si è tenuto oggi.



All'incontro hanno partecipato i vertici aziendali supportati dall'Advisor Vertus, Confindustria Rovigo, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali Filctem Cigl e Femca Cisl e il sindaco di Adria.

Il tavolo ha avuto come obiettivo quello di fare il punto della situazione rispetto al processo di reindustrializzazione del sito produttivo di Adria, verificandone tutti gli aspetti. Un processo che è stato concordato tra le parti.



Nel corso dell'incontro è emerso un possibile scenario di soluzione industriale con prospettive di riconversione e rilancio produttivo del sito di Adria, che le Parti inizieranno ad approfondire nel prossimo periodo in sede regionale. Il Tavolo istituzionale ha condiviso la necessità e l'opportunità in questa fase di intensificare i momenti di confronto per analizzare le possibili opportunità industriali e occupazionali, con ricadute positive per l'intera comunità territoriale, che potrebbero emergere dal processo di reindustrializzazione avviato.