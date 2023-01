La società di Basket avrà una proprietà statunitense

TRIESTE - Il 90% delle quote della Pallacanestro Trieste è da oggi proprietà di CSGI - Cotogna Sports Group Italia, società interamente controllata da Cotogna Sports Group, statunitense . Ieri a Milano si sono concluse le operazioni formali che hanno sancito di fatto il passaggio al gruppo americano. Se si esclude una breve presenza anni fa, quello di oggi è il primo ingresso di americani nel basket nazionale. L'Assemblea dei soci della Pallacanestro Trieste ha approvato il bilancio al 30 giugno scorso - che chiude senza perdite - e ha preso atto della richiesta vincolante di acquisto della CSGI e delle dimissioni del CdA (in carica da novembre 2019). Subito dopo è stato nominato il nuovo CdA.

Infine, è stata formalizzata la vendita della maggioranza delle quote, al termine della quale è stata convocata in via straordinaria la prima Assemblea dei nuovi soci che ha espletato tutte le formalità. "Dopo una lunga due diligence, abbiamo chiuso con successo l'accordo di acquisizione" ha commentato Fitzann R. Reid, presidente di CSGI, annunciando che domani mattina sarà a Trieste per incontrare squadra, staff, soci di minoranza, partner e sponsor, stampa e una delegazione dei tifosi. "Oggi è cominciato il nuovo corso della Pallacanestro Trieste", ha decretato. Il nuova CdA è composto da cinque componenti: 4 indicati da Cotogna Sports Group Italia - Richard de Meo (Presidente), Fitzann R. Reid (Vice), Connor Barwin, e Mario Ghiacci (Vice), il quinto componente è scelto dal socio di minoranza, Trieste Basket srl, Andrea Bochicchio. Ghiacci sarà General Manager "in segno di continuità", come ha spiegato Prabhdeep Sekhon, Managing Director di CSGI.