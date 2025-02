Soccorso sotto attacco: paziente aggredisce il personale sanitario

LATISANA (UDINE) – Una serata di ordinaria emergenza si è trasformata in un incubo per un’equipe sanitaria a Latisana, dove un uomo ha aggredito i soccorritori a bordo dell’ambulanza. L’episodio è avvenuto l’8 febbraio, quando i sanitari sono stati chiamati a intervenire per un latisanese di circa 50 anni, già noto alle forze dell’ordine. Apparso in difficoltà, l’uomo è stato caricato sull’ambulanza, ma poco dopo ha dato in escandescenze, colpendo due operatori che hanno riportato ferite lievi. Solo il rapido intervento dei carabinieri ha evitato il peggio, permettendo di bloccare l’aggressore.