Soccorso alpino, tre interventi consecutivi tra il paese e il monte

PORDENONE - A Meduno tre interventi consecutivi tra il paese e il Monte Valinis. Tra le 15.15 circa e le 17.30 la stazione di Maniago del Soccorso Alpino assieme ai Vigili del Fuoco, all'ambulanza e all'elisoccorso regionale ha risolto tre interventi manifestatisi in stretta successione.

La.prima chiamata ha avuto luogo per la caduta di un parapendista nei pressi della cima. L'uomo, di nazionalità tedesca, del 1949, ha riportato alcuni traumi ed è stato portato a Udine in elicottero. Sul posto e al.campo base i nostri soccorritori pronti a dare aiuto.

Appena l'elicottero è andato via, nei pressi della cima un altro uomo, del.1951, anche egli di nazionalità estera, è stato colto da malore perdendo i sensi. Fortunatamente al campo base c'era un infermiere del Soccorso Alpino che si è portato sul posto ad aiutare un altro soccorritore che aveva collaborato all'intervento precedente, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Dopo la visita e i controlli di rito del.personale.dell'ambulanza, la persona, che aveva precedenti criticità ma si è ripresa, è rientrata con propri mezzi.

Un quarto d'ora dopo è giunta un'altra chiamata per una donna di Meduno di 77 anni che aveva subito traumi ed escoriazioni in seguito ad una caduta lungo una mulattiera nei pressi di Borgo del.Bianco, a metà versante del Monte Cereis. La Sores ha richiamato immediatamente l'elisoccorso ma, non essendovi sul posto una piazzola per atterrare, i tecnici del Soccorso Alpino si sono prontamente portati a piedi sul posto assieme al.personale.dell'ambulanza per imbarellare la.donna e condurla nei pressi della piazzola dell'elisoccorso, a cui è stata consegnata per essere trasportata a Udine.

