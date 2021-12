Soccorso alpino, eletti i nuovi vertici delle tre delegazioni venete

BELLUNO - Si sono concluse nei giorni scorsi le elezioni per il rinnovo dei delegati e vicedelegati del Soccorso alpino e speleologico del Veneto, che rimarranno in carica nel triennio 22/24.



Nella Delegazione II Zona Dolomiti Bellunesi, che comprende le Stazioni bellunesi e trevigiane, sono stati confermati il delegato Alex Barattin e il vicedelegato Mario Brunello, che saranno affiancati nel prossimo triennio da Ferruccio Barel, già capo del Soccorso alpino di Longarone, in sostituzione di Giorgio Follin.



Nella Delegazione XI Zona Prealpi Venete, che opera nei territori di Padova, Verona e Vicenza, resta in carica come delegato Alberto Barbirato. Due nuove nomine invece per la carica di vicedelegato: Roberto Morandi, ex capo del Soccorso alpino di Verona, e Luca Nardi, a capo del Soccorso alpino di Schio fino alla fine dell'anno. Subentrano a Marco Vignola, della Stazione di Verona, e a Luca Cortese, del Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno.



Tre le conferme per la VI Delegazione Speleologica: rimane delegato Giovanni Ferrarese assieme ai suoi vice Damiano Federti e Cristiano Zoppello. "Ringrazio i delegati e vicedelegati uscenti per l'impegno profuso in questi anni all'interno del Consiglio del Soccorso alpino e speleologico del Veneto - sono le parole del presidente regionale Rodolfo Selenati - auguro a chi è stato confermato e ai nuovi eletti buon lavoro".