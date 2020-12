Soccorso Alpino, anche oggi consegne nei paesi isolati dell'Alta Carnia

l'intervento di ieri

FORNI AVOLTI (UD) - Anche oggi la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico ha operato assieme alla Protezione Civile come staffetta di viveri e medicinali a favore delle frazioni isolate di Collina e Collinetta.



Sia al mattino che al pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto con il furgone tali località percorrendo la strada forestale "del Rio Fulin" che collega Givigliana a Collinetta. La strada è stata liberata nelle scorse ore dalle piante cadute che ne impedivano l'accesso dopo la perturbazione.



Dopo la consegna di viveri e medicinali il Soccorso Alpino ha collaborato con la Protezione Civile per trasportare a valle cinque persone originarie di Rovigo che dovevano rientrare nella propria località di residenza, ma che non potevano farlo in autonomia con la propria automobile a causa della frana che chiude l'accesso da Forni Avoltri. E la strada del Rio Fulin è percorribile soltanto con mezzi autorizzati.