Soccorsi due sciatori di Trieste al rientro dal Monte Lussari

TARVISIO (UD) - La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è intervenuta giovedì pomeriggio per soccorrere due sciatori di Trieste i quali al rientro dal Monte Lussari hanno sbagliato itinerario di discesa perdendo l'orientamento. Gli sciatori si sono spostati troppo sul versante che conduce verso i Fusine e, accortisi dell'errore, han chiamato il NUE112 per ricevere indicazioni.



La Sores ha fornito le coordinate della loro posizione ai soccorritori e gli escursionisti hanno fornito ulteriori elementi dicendo di vedere le piste da sci del Florianca, dal punto in cui si trovavano. I soccorritori sono riusciti a raggiungerli velocemente grazie alla collaborazione di Promotur con l'aiuto di un gatto delle nevi che li ha portati in quota. L'intervento si è concluso alle 18.



PALUZZA (UD) Mentre tra le 15 e le 17 di ieri la stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino e speleologico ha effettuato un intervento di soccorso assieme all'elicottero della Protezione civile nelle Alpi Carniche, sul monte Pal Piccolo.



E' sul versante sud ovest del monte, sopra le pareti calcaree della falesia di roccia che un sessantaquattrenne di Azzano Decimo ha smarrito il sentiero del rientro dopo aver percorso un tratto ad anello. L'uomo ha chiesto aiuto quando si trovava a quota 1620 perché temeva di non riuscire a ricongiungersi al sentiero di salita che aveva percorso all'andata.



La Sores ha rilevato le coordinate esatte con la posizione dell'escursionista e la centrale operativa ha deciso di inviare sul posto l'elicottero della Protezione civile, dal momento che per raggiungerlo a piedi ci sarebbero volute un paio d'ore di camminata.



Tre tecnici del Soccorso Alpino e uno della Guardia di Finanza sono stati imbarcati al campo base di Cercivento e sono stati sbarcati in quota sopra al punto in cui si trovava l'escursionista.



I soccorritori hanno attrezzato una calata con la corda di 40 metri e hanno assicurato l'escursionista per recuperarlo fino al punto in cui l'elicottero, con una seconda rotazione, lo ha caricato a bordo in hovering per portarlo a valle. In allegato una foto con una fase dei soccorsi