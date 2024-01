Soccorsa una sciatrice nella notte

TARVISIO (UDINE) - Una donna austriaca (Carinzia) del 1965 è stata soccorsa tra le 22 e le 24 del 25 gennaio sulla pista forestale che conduce al rifugio Zacchi. La donna stava scendendo dopo una festa tenutasi in rifugio ed è caduta procurandosi un trauma alla.spalla. L'incidente è avvenuto a un chilometro dallo Zacchi e a 5 chilometri dal.Lago di Fusine. Sul posto i soccorritori della stazione di Cave del Predil e la Guardia di Finanza. La donna è stata presa in carico per un tratto dal.gestore del.rifugio con la motoslitta e poi dai soccorritori sul loro.fuoristrada.