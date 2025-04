Soccorsa pilota di parapendio rimasta sospesa su un albero

BASSANO DEL GRAPPA - Dopo un lungo giro con il proprio parapendio, in rientro dal Pasubio, a una pilota vicentina si è improvvisamente chiusa la vela. Aperto il paracadute d'emergenza, la 35enne di Cassola è finita in mezzo agli alberi, rimanendo sospesa a 15 metri dal suolo a metà tra il Monte Caina e Valrovina. Scattato l'allarme attorno alle 15.20, dopo che la Centrale è riuscita a geolocalizzare il punto a 660 metri di quota, sono state inviate le squadre del Soccorso alpino di Asiago e della Pedemontana del Grappa. Presenti anche i Vigili del fuoco. Sul posto l'elicottero di Treviso emergenza ha calato con il verricello il tecnico di elisoccorso e trasportato due soccorritori per il primo supporto. Salito sul tronco assicurato da terra, il tecnico ha provveduto ad allestire gli ancoraggi e avvicinare a sé la donna, che non aveva riportato conseguenze, per poi calarla al suolo. La pilota è stata quindi lasciata a Borso del Grappa e le squadre sono rientrate con i propri mezzi.