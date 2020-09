Soccorritore muore durante un addestramento

BELLUNO - Durante un addestramento congiunto tra il Soccorso alpino e speleologico Veneto e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza sulle Tre Cime di Lavaredo, ha perso la vita l'appuntato scelto, qualifica speciale, Sergio Francese, 55 anni appartenente alla Stazione Sagf di Cortina d'Ampezzo e al Soccorso alpino di Auronzo.



L'incidente è avvenuto durante le fasi di imbarco in hovering sull'elicottero dalla cengia della Piramide, propaggine della Cima Grande.



Per motivi al vaglio, al momento di salire il soccorritore è stato urtato dal rotore. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione ed è stato purtroppo solo possibile constatarne il decesso.



"La notizia della morte del soccorritore Sergio Francese alle Tre Cime di Lavaredo ci lascia senza parole.



Quando gli angeli della montagna vanno avanti è sempre un dolore inesprimibile". Lo afferma il consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile di Belluno, Massimo Bortoluzzi presente stamattina alle Tre Cime.



"L'ente Provincia - prosegue Bortoluzzi - si stringe ai colleghi di Sergio Francese e a tutti i soccorritori, che quando c'è bisogno sono sempre in prima fila per gli altri".



Per il presidente della Provincia, Roberto Padrin "il nucleo del Soccorso alpino è una risorsa fondamentale per le nostre montagne e per la collettività, per cui notizie come questa ci lasciano un vuoto grande e ci fanno sentire un po' più soli.



Un pensiero speciale alla famiglia e agli amici di Sergio Francese", conclude.