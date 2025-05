Smontava componenti dalle auto di lusso e li rivendeva al mercato nero: arrestato

PADOVA - La Squadra Mobile di Padova ha fermato un 39enne lituano, pilota di supercar e incensurato, ritenuto responsabile di una serie di furti e di “cannibalizzazione” di componenti di auto di pregio nelle province di Padova e Venezia. L’uomo, giunto in Italia il 6 maggio insieme alla madre 64enne, con cui aveva affittato una villetta a Cittadella divenuta base logistica, è stato sottoposto a fermo per ricettazione.



Le indagini sono scattate a seguito di un aumento delle denunce per furti notturni di paraurti, volanti, fanali e componenti elettronici di vetture di marchi come Audi, BMW e Mercedes, depredate mentre erano parcheggiate. Attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori hanno individuato un’auto con targhe contraffatte che si muoveva in orari sospetti.

Il controllo presso la villetta ha permesso di scoprire un furgone con targa danese carico di pezzi di ricambio rubati, pronti per essere esportati. Nell’auto del lituano sono state trovate anche attrezzature professionali per lo smontaggio rapido delle parti.



Tra la refurtiva sequestrata figurano 14 paraurti completi e circa un centinaio di altri componenti, tra cui:

paraurti Mercedes rubato a Mestrino il 9 maggio;

paraurti Audi RSQ8 trafugato a Oriago il 12 maggio;

volante Audi S con palette cambio, parte di un furto a Padova tra il 6 e il 7 maggio;

paraurti con componenti elettroniche di Audi Q8 sottratto a Selvazzano Dentro nella notte tra l’8 e il 9 maggio.



La madre dell’uomo è stata denunciata in concorso. Il 39enne è stato condotto al carcere Due Palazzi di Padova e, dopo l’udienza di convalida, il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.



Le indagini proseguono per accertare l’eventuale coinvolgimento di complici e la provenienza di altri pezzi di ricambio rubati.