Smog: Agenzia Ue, Cremona e Padova tra le città più inquinate

PADOVA - Le città con l'aria più pulita in Europa nel 2020 e nel 2021 sono state Umeå in Svezia e Faro e Funchal in Portogallo, secondo il visualizzatore di dati aggiornato sulla qualità dell'aria nelle città europee pubblicato oggi dall'Agenzia europea dell'ambiente (Aea).

Le tre città più inquinate, che hanno superato il valore limite annuale dell'Unione Europea per il PM2,5 (25 µg/m3), sono Nowy Sacz, in Polonia, e Cremona e Padova in Italia.