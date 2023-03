Smantellata una rete cinese dedita al traffico di droga

VENEZIA - Numerose misure cautelari sono state eseguite dai Carabinieri su delega della Procura di Venezia nei confronti di cittadini cinesi accusati di traffico internazionale di stupefacenti su larga scala. L'indagine, la prima del genere nel Nordest, era stata avviata nel 2018 dai Carabinieri di Ferrara, Padova, Prato e Vicenza dopo l'intercettazione di due colli sospetti in partenza da Ferrara , che contenevano mdma e marijuana. E' stato così scoperto un traffico di stupefacenti che coinvolgeva siti di produzione (prevalentemente in Spagna), di smistamento nel Nordest d'Italia (dove esistevano anche siti produttivi) e di destinazione (Olanda, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti). La banda avrebbe avuto una precisa ripartizione di ruoli e responsabilità, con compartimenti stagni per i compiti direttivi, logistici e di supervisione delle spedizioni. Complessivamente l'operazione ha portato al sequestro di 353 chili di infiorescenze di cannabis, 19 chili di hashish, 15 chili di cristalli grezzi di mdma, 2 chili di ketamina, 4 chili di semi di cannabis e 5.374 piante.