Smantellata stamperia di banconote false: coinvolto anche un residente a Padova

PADOVA – Una stamperia clandestina di banconote false, sofisticata e ben organizzata, è stata smantellata dai Carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria al termine di una lunga indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce. Tra i tre destinatari delle misure cautelari figura anche un residente a Padova, ritenuto parte attiva dell’associazione criminale. L’indagine, avviata nel 2024, ha preso le mosse dal monitoraggio dei canali Telegram utilizzati per vendere denaro falso, pagato in criptovalute. Grazie all’analisi della blockchain e a tecniche di Open Source Intelligence, i militari sono riusciti a risalire all’identità degli indagati: uno di loro è stato individuato anche per una recensione su Tripadvisor, dove aveva usato lo stesso nickname usato su Telegram.

Nel corso delle perquisizioni è stata scoperta una stamperia nascosta in un’abitazione del Leccese, dotata di stampanti ad alta precisione e persino di un incisore laser per la produzione di monete false da 2 euro, una tecnica mai vista prima in Italia. Sequestrati anche 40.000 euro falsi, tre stampanti, dispositivi elettronici e diverse monete contraffatte. L’organizzazione, attiva anche a Lodi, Poggio Picenze (L’Aquila) e Lido Marini (Lecce), aveva avviato un vero e proprio mercato parallelo, con spedizioni di valuta falsa in Francia, Spagna, Germania, Austria e Belgio. Il volume d’affari illecito stimato supera i 180.000 euro. All’operazione ha preso parte anche Europol, che ha contribuito al flusso informativo tra le forze europee impegnate nel contrasto al falso monetario internazionale.