Smaltiva amianto in modo irregolare, denunciato

ROVIGO - La Guardia di finanza di Rovigo ha sequestrato un'area di 2.000 metri quadrati utilizzata da una persona, ora denunciata, come discarica abusiva di amianto.

La zona, in località Umbertiano, era utilizzata da un cittadino cinese che stava smaltendo illegalmente circa una tonnellata di amianto.



In particolare i Finanzieri hanno scoperto che, presumibilmente per risparmiare sui costi di bonifica, l'uomo aveva fisicamente rimosso lastre di amianto dal tetto di un fabbricato e, successivamente, stava procedendo alla loro frantumazione e polverizzazione.