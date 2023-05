Slovenia: dal 15 giugno +6,8% costo vignetta autostradale

TRIESTE - Il governo sloveno ha confermato un aumento del 6,8% dei pedaggi autostradali per tutti i veicoli diversi dai camion a partire dal 15 giugno. Si tratta del primo aumento dei prezzi deciso da Lubiana in dieci anni. Confermando le indiscrezioni circolate la scorsa settimana, le autorità slovene hanno modificato il costo della vignetta elettronica annuale per le auto da 110 a 117,50 euro. Il costo della vignetta mensile salirà da 30 a 32 euro, mentre per la vignetta settimanale bisognerà sborsare 16 invece dei precedenti 15 euro. Grazie agli aumenti del pedaggio, L'operatore autostradale sloveno prevede un aumento dei ricavi di 5,3 milioni di euro quest'anno e di 14,6 milioni di euro l'anno prossimo, ha informato l'agenzia di stampa slovena STA. (ANSA).