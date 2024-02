Slot machine accese fuori orario, multe fino a 75mila euro

VICENZA - La guardia di Finanza di Arzignano hanno sorpreso in alcuni esercizi commerciali slot machine in funzione fuori dalle fasce orarie "protette" e pertanto sono state comminate ai gestori sanzioni che variano da 25 mila a 75 mila euro. Il controllo ha riguardato una sala slot a Montecchio Maggiore e in tre attività ricettive nello stesso comune e anche in esercizi commerciali a Chiampo e a Valdagno dove sono state trovati 50 apparecchi da intrattenimento accesi in piena fascia oraria "protetta".