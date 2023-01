Slot machine accese fuori orario, multati due negozi

VICENZA - Due esercizi pubblici della provincia di Vicenza sono stati multati dopo un controllo della Guardia di Finanza, che ha verificato che 14 apparecchi "slot-machine" erano rimasti attivi oltre gli orari consentiti dalla legge regionale. I due negozi, nei comuni di Vicenza e di Longare, una sala da gioco di una catena del settore e l'altro gestito da un cittadino cinese, erano stati segnalati da alcuni cittadini durante le festività. Le Fiamme Gialle hanno accertato che gli apparecchi erano accesi violando la norma della Regione Veneto che non consente l'esercizio del gioco online nelle fasce orarie "protette", cioè tra le ore 7.00 e le 09.00, tra le 13.00 e le 15.00 e tra le 18.00 e le 20.00. I titolari dovranno ai due comuni 500 euro per ogni apparecchio rimasto acceso oltre l'orario consentito, per un totale rispettivamente di 6.000 e 1.000 euro.