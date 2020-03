Slitta il pagamento del bollo dell'auto in Veneto

I pagamenti della tassa automobilistica già previsti con scadenza nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio, in Veneto potranno essere effettuati entro il 30 giugno, senza alcuna sanzione o interessi di mora. Lo annuncia il vicepresidente Gianluca Forcolin, assessore al Patrimonio. "Lo abbiamo ritenuto un intervento necessario - sottolinea il Vicepresidente - a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno attraversando un periodo di difficoltà economica, legata al blocco delle attività conseguente all'adozione dei provvedimenti normativi del Governo per il contenimento della diffusione dell' epidemia da Coronavirus. Ma è anche un modo per andare incontro a chi, per età o altro motivo, non ricorre al pagamento on line ed adempie ai propri doveri tributari utilizzando ancora i metodi tradizionali".

"Con il provvedimento - prosegue Forcolin - si contribuisce alla lotta alla diffusione del Covid 19, dando una nuova scadenza a chi non può lasciare la propria abitazione ed evitando l'uscita di casa per l'adempimento a chi non ha alternativa di pagamento. Entro il nuovo termine di fine giugno, ci auguriamo tutti di essere nella piena ripresa delle consuete attività. Per chi lo desidera il versamento può farlo on line nei tempi ordinari".