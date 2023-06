Sit in delle mamme gay davanti al tribunale

PADOVA - E' in corso davanti al Palazzo di Giustizia di Padova il sit in delle mamme Arcobaleno organizzato in segno di protesta contro l'impugnazione dei certificati di nascita dei 33 figli di coppie omogenitoriali, decisa dalla Procura. Il flash mob si sta tenendo in forma silenziosa e del tutto pacifica, in una giornata caldissima. 'La maestra ci ha insegnato siamo tutti uguali. La tua maestra non te l'ha insegnato?' è uno degli slogan che compaiono sui cartelli depositati sul selciato assieme ad una grande sfilata di bambolotti e riproduzioni in pelouche di neonati. Al sit-in non è presente alcun bambino. (ANSA)