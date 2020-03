Sistema Impresa, accordo cig con Regione Lazio tutela aziende e dipendenti.

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Sistema Impresa Roma, con l’assistenza della Confederazione nazionale rappresentata dal vicepresidente Bellino Elio Panza, ha firmato con la Regione Lazio il nuovo testo dell'accordo quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e all’indennità per lavoratori autonomi per l’attuazione del decreto-legge n. 18/2020.

Nell’accordo vengono elencate le condizioni per l’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga (quali datori di lavoro possono accedere e quali sono i lavoratori beneficiari), le regole comuni per le tipologie di intervento e le modalità di presentazione della domanda.

Commenta così il presidente di Sistema Impresa Roma, Francesco Pasquali: "L'accordo appena sottoscritto offre a tutti i lavoratori il sostegno economico necessario per affrontare, senza gravami per le aziende, il momento di contingenza derivante dall’emergenza sanitaria. Considerate le difficoltà di mobilità e l’urgenza abbiamo chiesto ed ottenuto procedure semplificate per le imprese e tempi brevi per accedere alle risorse da parte dei lavoratori”.