Sistema fognario intasato da un pesce gatto gigante

AUSTRIA – Un esemplare di pesce gatto gigante del peso di ben 100 chilogrammi ha intasato una condotta fognaria della città di Linz in Austria. La notizia sta spopolando nel web dove è stato postato il video del recupero del grosso pesce, lungo ben due metri e mezzo.



Le operazioni volte e liberare la rete fognaria non sono state facili ed è dovuta intervenire una ditta specializzata che con una gru ha sollevato l’enorme pesce gatto. Questa specie ittica è originaria delle Americhe ma ai primi del Novecento è stata introdotta in Europa.



Si tratta di un pesce di acqua dolce che si è diffuso in molti fiumi anche del nostro continente e in Austria è presente nelle acque del Danubio da dove probabilmente arriva anche il “mostro” trovato nelle fognature. È probabile che il pesce abbia risalito una condotta di scarico dove poi si è incastrato per le sue grosse dimensioni.