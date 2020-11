"Il sistema delle imprese non potrà reggere ad un'altra stretta"

TREVISO - “La situazione è pesante ed il sistema delle imprese non potrà reggere ad una ulteriore stretta, le misure che il Governo sta discutendo devono tenere conto che le aziende si sono attrezzate con il rispetto dei protocolli definiti per ciascuna attività economica per poter lavorare in sicurezza e continuare le produzioni e la garanzia dei servizi. I piccoli segnali di ripresa del terzo trimestre rischiano di essere vanificati dalle nuove misure”.



Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno non nasconde la forte preoccupazione, condivisa da tutto il sistema economico, per le misure che il Governo sta adottando in queste ore che prevedono nuove chiusure ed una ulteriore stretta sulla mobilità delle persone con evidenti ripercussioni per tutti.



Proprio ieri è stato riattivato il tavolo permanente di confronto con le categorie economiche di Treviso e Belluno sull’emergenza economica legata alla progressiva ripresa di nuovi divieti e chiusure della attività economiche, in cui è intervenuto anche il presidente di Anci Veneto, Mario Conte.



“Nelle scorse settimane - continua Presidente Pozza - abbiamo assistito a tante manifestazioni di protesta di piazza a vario titolo e sono la dimostrazione di un malessere che sta montando sempre di più”.



“Le Camere di Commercio e la Regione hanno sostenuto economicamente le imprese con un bando ad hoc, che sta per essere rifinanziato, per l'acquisto di sistemi di sicurezza - ha detto Pozza - Ora abbiamo bisogno di capire in questa grande confusione, se le regole che le imprese hanno concordato con i protocolli, possono essere mantenute. Oggi abbiamo bisogno di queste certezze dalle autorità sanitarie e da chi fa i controlli (Inps, Inail, Organi ispettivi)”.