Sisma in Turchia, i cugini di Zen: ''Il telefono squilla a vuoto''

CISLAGO (VARESE) - MARTELLAGO (VENEZIA) - Tutta la famiglia di Angelo Zen, l'imprenditore, veneto di Martellago, disperso dopo il terremoto in Turchia, dove si trovava per lavoro, sta tentando di mettersi in contatto con il 60enne, inclusi due suoi cugini di primo grado di Cislago (Varese), dove Zen ha vissuto i primi anni della sua vita. Lo ha confermato all'ANSA il sindaco di Cislago Stefano Calegari. "Siamo in contatto, ci conosciamo da anni, sono molto preoccupati - ha spiegato - continuano a provare a telefonargli, il cellulare suona libero ma non risponde". Poi ha aggiunto: "Tutti preghiamo perché stia bene e possa presto tornare a casa". Zen, ha precisato il sindaco, "si era trasferito in Veneto da bambino, dove vive la famiglia di suo padre".

I suoi familiari, che da domenica non hanno più sue notizie, sono in contatto con la Farnesina e chiusi nella speranza di poter riabbracciare il proprio caro. Per parte sua, il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, chiede di rispettare la volontà della famiglia, molto nota in paese. "Ho inviato un messaggio di vicinanza alla moglie, - ha detto - per il resto, siamo a piena disposizione, come Comune, per fare ciò che è nelle nostre possibilità". L'auspicio del primo cittadino, così come di tutta la comunità, è che "si tratti solo di un problema di contatti", considerata l'attuale assenza di collegamenti telefonici nell'area interessata dal sisma.

LEGGI ANCHE