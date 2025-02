"Sirenetta" morsa da un pesce gigante durante una performance in acquario - Video

CINA - Una performance che doveva essere incantevole si è trasformata in un incubo per una giovane artista russa di 22 anni, che è stata aggredita da un enorme pesce durante uno spettacolo subacqueo in un acquario in Cina. Le immagini della scena, che stanno rapidamente facendo il giro dei social, mostrano la giovane vestita da sirena mentre viene attaccata brutalmente dall'animale.



L'incidente è avvenuto nel Xishuangbanna Primitive Forest Park, un parco naturale situato nella provincia dello Yunnan, durante una delle esibizioni che coinvolgono artisti che nuotano in grandi vasche. La 22enne nel bel mezzo della performance, è stata morsa alla testa dal pesce, che ha anche strappato gli occhiali e le clip nasali della ragazza. Le ferite riportate al volto e al collo sono state così gravi che la giovane è stata costretta a interrompere immediatamente l'esibizione.



Aggiungendo drammaticità alla situazione, l'incidente è avvenuto sotto gli occhi di decine di visitatori, tra cui molti bambini, che hanno assistito terrorizzati all'evento, senza poter fare nulla. Le urla e il caos generato dalla scena hanno scatenato il panico tra il pubblico, che inizialmente non riusciva a comprendere cosa stesse accadendo.

Sempre secondo quanto riporta un quotidiano statunitense, all'artista sarebbe stato offerto un risarcimento danni di 100 dollari (circa 95 euro), con la richiesta di non divulgare la vicenda e di continuare a lavorare.

