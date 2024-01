Sinner supera Djokovic e vola in finale degli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Jannik Sinner vince 3-1 contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2024. L'azzurro, numero 4 del mondo, sfidava il serbo, numero 1 del ranking. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, il 22enne altoatesino andava a caccia della finale nel primo torneo stagionale dello Slam. Per centrare l'obiettivo, ha battuto il 36enne di Belgrado, a sua volta in corsa per il 25esimo titolo della carriera in un major. Finisce 6-1, 6-2, 6-7, 6-3.