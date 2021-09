Il sindaco si spegne a 49 anni

UDINE - Si spegne a causa di una malattia dopo due mandati da sindaco a Pagnacco, in provincia di Udine. Luca Mazzaro aveva 49 anni.

«La Regione si stringe alla famiglia di Luca Mazzaro e alla comunità che ha potuto apprezzare le sue doti umane e di amministratore: la malattia affrontata sempre con tenacia gli ha permesso in questi anni di non far mancare il servizio al bene pubblico e non ha mai intaccato la sua naturale giovialità, per questo ora il vuoto che lascia in chi lo ha conosciuto è profondo e doloroso». Questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga.



Nel 2019 gli avevano rinnovato la fiducia alla guida dell’Amministrazione comunale con oltre il 70,2% delle preferenze, sostenuto dalle liste Plaino con Pagnacco e Il nostro Comune. Nonostante i problemi di salute, Mazzaro aveva continuato fino all'ultimo a seguire tutti gli impegni istituzionali.



Lascia la moglie Stefania e due figli, Marco e Alessandro. Sono stati proclamati tre giorni di lutto cittadino, in vista dei funerali, che saranno celebrati mercoledì alle 16 nel parco adiacente la Chiesa di San Floriano martire di Plaino, per consentire una più ampia partecipazione.