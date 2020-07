Il sindaco di Venezia dona 383mila euro di stipendi non percepiti

VENEZIA - Quasi 400mila euro di stipendi da sindaco mai percepiti dal 2015, e accantonati fino ad oggi, sono stati donati dal primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, ad un apposito Fondo di solidarietà che userà le risorse per sostenere una sessantina di progetti sociali. "L'avevo annunciato in campagna elettorale - ha detto Brugnaro, durante una conferenza stampa in streaming - e adesso mantengo questa promessa".

"Ho fatto il sindaco lavorando molte volte per 15-16 ore al giorno, ma ho sempre detto che non avrei percepito un euro di denaro pubblico. L'unica cosa che ottengo dal Comune è il caffè"". Allo stesso modo il primo cittadino ha devoluto al Fondo il contributo che riceve come vice presidente della Biennale di Venezia.

"Per me - ha aggiunto - è un grande orgoglio sapere che i soldi andranno ai progetti di un fondo pubblico, cui io non ho partecipato, che aiuterà persone bisognose e associazioni del volontariato impegnate sul territorio".

Gli stipendi calcolati sono quelli accumulati dall'elezione di Brugnaro, nel 2015, al 31 maggio scorso. Il sindaco ha annunciato che con le altre mensilità previste fino al termine del mandato si aggiungeranno altri 50mila euro, per un totale personale di 433mila. Anche gli assessori della giunta e alcuni consiglieri comunali hanno donato quote delle indennità - il consigliere Paolo Pellegrini tutti i compensi, per 28mila euro - pari a 62mila euro, che portano la cifra totale conferita al Fondo a 475mila euro.