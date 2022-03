Sindaco di Padova colpito dal Covid

PADOVA - l colpo di coda del Coronavirus arriva a Palazzo Moroni. Il sindaco di Padova Sergio Giordani ha comunicato oggi di essere positivo al Covid 19; il primo cittadino ha un lieve raffreddore e null'altro che desti preoccupazione.

"Mi sono messo in isolamento e seguo tutti i protocolli previsti - ha scritto Giordani su Facebook - continuo a pensare che siamo fortunati ad aver avuto la possibilità di accesso in massa al vaccino, così come di poter contare su un sistema sanitario di grande qualità. Manteniamo tutti la prudenza perché il virus è ancora tra noi e dobbiamo continuare a gestirlo.

Continuerò da casa la mia attività amministrativa per Padova in attesa del test di avvenuta negativizzazione". Nei mesi scorsi il sindaco Giordani aveva dato vita ad una massiccia campagna per sensibilizzare i concittadini ad accedere alla terza dose.