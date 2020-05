Il sindaco di Jesolo:"Il Governo snobba i comuni balneari"

JESOLO - "Da sindaco di una città che vive di turismo, che fino allo scorso anno ha fatto registrato oltre 5 milioni e mezzo di presenze turistiche, che da' lavoro a migliaia di famiglie sono profondamente amareggiato dall'indifferenza dimostrata fino ad oggi dal Governo". Lo dice il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. "Sia il decreto rilancio che l'ultimo Dpcm ancora una volta snobbano i comuni balneari - afferma -. È l'ennesimo schiaffo a realtà che in tutta Italia contribuiscono al 13% del pil nazionale".

Zoggia ricorda che erano stati chiesti "provvedimenti importanti anche per mettere in sicurezza i bilanci, provati dalle chiusure prolungate e dall'impossibilità di svolgere attività. Abbiamo parlato di Imu, imposta di soggiorno, Tari, proroga o sospensione dei mutui per le attività produttive, agevolazioni fiscali per le imprese, solo per citare alcuni aspetti". I comuni balneari, conclude, "rischiano il tracollo. In ballo c'è la sopravvivenza di decine e decine di enti locali, centinaia di migliaia di famiglie, lavoratori e imprese".